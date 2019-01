Saarbrücken (ots) - Drei von vier Deutschen (74 Prozent) putzen ihre Zähne durchschnittlich zweimal am Tag. Sechs Prozent greifen sogar mindestens dreimal täglich zur Zahnbürste. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt.



- Warum eine gründliche Zahnreinigung wichtig ist und wie sich Prophylaxe-Kosten sparen lassen, erklärt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt.



Wie sieht die optimale Zahnpflege aus? Drei oder fünf Minuten putzen - zweimal täglich oder nach jeder Mahlzeit? Wie eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, belegt, kann sich die überwiegende Mehrheit (74 Prozent) der Befragten zumindest auf die Zweimal-täglich-Formel einigen. Was zur einer optimalen Zahnpflege dazugehört und wie sich Behandlungskosten verringern lassen, erklärt Nicole Canbaz, Vorsorge-Expertin bei CosmosDirekt.



GRÜNDLICHE REINIGUNG SCHÜTZT VOR BAKTERIEN



Spricht man vom "süßen Zahn", ist damit die Vorliebe für zuckerhaltige Leckereien gemeint. Doch bleiben diese auf den Zähnen zurück, kann es für die Betroffenen schnell bitter werden. Denn gerade süße Speisereste sind der optimale Nährboden für Bakterien. Werden die Rückstände nicht ausreichend entfernt, breiten sie sich im Mundraum leichter aus und greifen den Zahnschmelz an. Höhere Empfindlichkeit und Erkrankungen sind die Folge. Um Zahnschmerzen vorzubeugen, ist die tägliche und sorgfältige Reinigung ein unerlässlicher Bestandteil der Mundhygiene. Zudem sollte die Zahnprophylaxe nicht zu kurz kommen. Nicole Canbaz empfiehlt: "Neben der täglichen Zahnpflege zu Hause beugt eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung Entzündungen und Zahnerkrankungen wie Karies oder Parodontitis vor."



ZAHNZUSATZVERSICHERUNG VERRINGERT BEHANDLUNGSKOSTEN



Wichtig zu wissen: In den meisten Fällen müssen gesetzlich Versicherte die Profi-Reinigung aus eigener Tasche zahlen - es sei denn, sie haben eine Zahnzusatzversicherung. Diese übernimmt in der Regel die Kosten für eine professionelle Zahnreinigung. Darüber hinaus erstattet die Police beispielsweise Behandlungskosten für Zahnfüllungen und Zahnersatzmaßnahmen wie Brücken oder Implantate. Der Tipp der CosmosDirekt-Expertin: Am besten den jährlichen Zahnarzttermin gleich mit einer Rundum-Prophylaxe verbinden und frühzeitig die Zahngesundheit absichern. Nicole Canbaz: "Wer beim Eigenanteil der Zahnarztkosten sparen will, sollte sich nach einer Zahnzusatzversicherung erkundigen. Und das möglichst frühzeitig, bevor die ersten teuren Zahnprobleme auftreten."



