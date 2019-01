Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Golden Dawn Minerals Inc. Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc. ISIN: CA3808957060 Anlass der Studie: Ende der Coverage Empfehlung: - seit: 22.01.2019 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Golden Dawn Minerals Inc. (ISIN: CA3808957060) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes beendet die Coverage. Zusammenfassung: Die Goldproduktion aus der Lexington-Mine von Golden Dawn Minerals und ihrer Greenwood-Aufbereitungsanlage sollte ursprünglich im Januar 2018 beginnen. Ein Jahr später sollte zusätzliches Erz aus der Golden Crown-Mine kommen. Bei der Entwässerung in Lexington kam es zu Verzögerungen, weil das Wasservolumen dreimal so hoch war wie erwartet und auch neue Gesundheitsund Sicherheitsanforderungen zu erfüllen sind. Der Beginn des Goldabbaus in Lexington wurde in das vierte Quartal 2018 und in Golden Crown bis Mitte 2019 verschoben. Diese Termine waren von der Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung abhängig. Dies ist bisher nicht geschehen, und so hat der Bergbau noch nicht begonnen. Wir beenden unsere Coverage der Golden Dawn Minerals mit diesem Bericht (vorheriges Kursziel: CAD0,43; vorheriges Rating: Kaufen). First Berlin Equity Research has published a research update on Golden Dawn Minerals Inc. (ISIN: CA3808957060). Analyst Simon Scholes is ending coverage. Abstract: Gold production from Golden Dawn Minerals' Lexington mine and its Greenwood Processing Plant was originally scheduled to start in January 2018 with additional feed expected from the Golden Crown mine a year later. Delays occurred in dewatering at Lexington because water volume was three times the expected level, and also because of the need to meet new health and safety requirements. The start of gold mining at Lexington was put back to Q4 2018 and at Golden Crown to mid 2019. These revised dates were conditional on sufficient financing being secured. This has so far not been forthcoming, and so mining has not started. We terminate our coverage of Golden Dawn Minerals effective with this report (previous target: CAD0.43; previous rating: Buy). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17499.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2019 05:47 ET (10:47 GMT)