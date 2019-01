Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Fundamentaldaten für Kali seien robust und profitierten von langsamer als erwarteten Kapazitätsausweitungen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Stände der Werra normalisiert, so dass K+S an den verbesserten Marktbedingungen in vollem Ausmaß partizipiere./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-01-22/12:16

ISIN: DE000KSAG888