Malik Bouchareb sammelte nach seiner kaufmännischen Ausbildung und einem dualen Studium langjährige Erfahrungen als Projektingenieur und Gebietsleiter bei einem deutschen Wärmeübertrager-Hersteller. Seine Erfahrung in der Klima- und Kältetechnik, insbesondere in der Projektierung kundenspezifischer Lösungen bei kontinuierlich wachsenden Anforderungen an Energieeffizienz und Betriebssicherheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...