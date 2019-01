Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 22.01.2019 Kursziel: EUR 9,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Eleganter Markteintritt in Frankreich durch Kooperation Mit der Unterzeichnung eines Term Sheet über eine Kooperation mit dem Großaktionär der Gesellschaft, dem führenden Hersteller von Bandagen, Orthesen, medizinischen Kompressionsstrümpfen und orthopädischen Einlagen Bauerfeind, das den Eintritt in den französischen Markt regelt, hat CO.DON einen weiteren Schritt in Richtung der europaweiten Vermarktung des Kniegelenkknorpelprodukts Spherox getätigt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17497.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

