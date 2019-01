Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im letzten Jahr ist die chinesische Wirtschaft so langsam gewachsen wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG. So habe der Wert bei 6,4 Prozent im vierten Quartal und bei nur 6,6 Prozent für das Gesamtjahr 2018 gelegen. ...

