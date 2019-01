Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36,50 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Konjunkturdaten und die Marktstimmung deuteten zunehmend auf eine Rezession hin, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Stahlwerte reflektierten diese Entwicklung aber bereits. Das neue Kursziel für die ArcelorMittal-Aktie basiere auf einer Anpassung seines Bewertungsmodells an die jüngsten Währungsschwankungen und die Entwicklung der Stahlpreise./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-01-22/12:31

ISIN: LU1598757687