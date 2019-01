Pullach (ots) -



IFCO SYSTEMS präsentiert die neue mobile MyIFCO Recollect Applikation für Rückführungslogistik auf der Fruit Logistica



IFCO SYSTEMS, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen, baut seine digitalen Services mit einem weltweiten Online-Bestellsystem und einer mobilen Anwendung für Rückführungslogistik weiter aus. Die neue Applikation, MyIFCO Recollect, ermöglicht es, IFCO Mehrwegplastikbehälter (Reusable Plastic Containers, RPCs) mit einem herkömmlichen Smartphone zu scannen, um die Rückführungslogistik zu vereinfachen. Der neue Service wird erstmals auf der Fruit Logistica 2019 vorgestellt. Mit der Veröffentlichung dieser neuen Technologie treibt IFCO seine Digitalisierungsstrategie weiter voran und stärkt seine Rolle als führender RPC-Anbieter.



Mobile App für das Scannen von RPCs



IFCO hat eine neue Applikation entwickelt, die es Nutzern ermöglicht, IFCO-RPCs für Rückführungslogistikprozesse zu scannen. In Zukunft soll die App auch für andere Aufgaben wie Click-and-Order und Click-and-Return verwendet werden. Die MyIFCO Recollect App kann mit herkömmlichen Smartphones genutzt werden, wobei sie zuerst für Android-Betriebssysteme bereitsteht. Ziel ist, dass Nutzer jede Art von Smartphone verwenden können.



MyIFCO Recollect ist die fortschrittlichste und einfachste Art, eingesammelte IFCO-RPCs zu verwalten. Nutzer können die RPCs mit der Smartphonekamera scannen, um deren Menge sowie Modellnummer zu bestätigen. Das funktioniert selbst, wenn verschiedene RPC-Modelle auf einem Stapel gemischt sind. Sind die RPCs erfasst, kann man über die App die Abholung der Behälter veranlassen. Durch Verwendung der App können Einzelhändler z.B. schnell und exakt überprüfen, wie viele RPCs sie an das Distributionszentrum zurückgeführt haben.



