München (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Sphene Capital: Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK). Mit der Unterzeichnung eines Term Sheet über eine Kooperation mit dem Großaktionär der Gesellschaft, dem führenden Hersteller von Bandagen, Orthesen, medizinischen Kompressionsstrümpfen und orthopädischen Einlagen Bauerfeind, das den Eintritt in den französischen Markt regele, habe co.don einen weiteren Schritt in Richtung der europaweiten Vermarktung des Kniegelenkknorpelprodukts Spherox getätigt. ...

