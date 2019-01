(neu: mehr Details und Hintergrund)

AACHEN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben nach Einschätzung von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron eine besondere Verantwortung für Europa. "Deutschland und Frankreich müssen in dieser Welt und in diesem Europa ihre Verantwortlichkeiten wahrnehmen und den Weg weisen", sagte der 41-Jährige am Dienstag in Aachen anlässlich der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Europa solle dabei der "Schutzschild unserer Völker gegen die neuen Trubel der Welt" sein.

Rund vier Monate vor der Europawahl warnte der Herr des Élyséepalastes zudem vor Gefahren, dazu gehörten der britische EU-Austritt und der Nationalismus. Die Bedrohung komme nicht mehr vom Nachbarn, sagte Macron mit Blick auf Deutschland und Frankreich: "Sie kommt von außerhalb Europas, und aus dem Inneren unserer Gesellschaften, wenn wir es nicht schaffen, auf die aufbrausende Wut zu antworten." Macron ist in Frankreich mit Massenprotesten der "Gelbwesten" konfrontiert, die seine Reformpolitik angreifen. Einige fordern auch seinen Rücktritt.

Macron lobte in seiner Rede ausdrücklich Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die immer zu Frankreich und Europa gestanden habe. "Mit diesem Vertrag von Aachen öffnet sich heute ein neues Kapitel zwischen Deutschland und Frankreich. Auf den Grundlagen der Versöhnung entwerfen wir eine neue Etappe (...)", sagte der Staatschef./cb/DP/jha

AXC0164 2019-01-22/12:50