DAVOS (Dow Jones)--Der Welthandel floriert, trotz mancher protektionistischer Tendenzen gibt es nach Einschätzung des Chefs der Deutschen Post DHL, Frank Appel, keine Anzeichen dafür, dass der internationale Handel und damit die Globalisierung abebbt.

Die vorläufigen Ergebnisse einer jährlichen Umfrage, DHL Connectedness, die der Bonner Logistikkonzern selbst zusammen mit einigen Universitäten durchführt, zeigten auch für 2018 "keine Beweise, dass die Globalisierung auf dem Rückzug ist", sagte Appel am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos dem Sender CNBC.

"Die Fakten sind andere. 2017 ist der Informationsfluss gestiegen, der Kapitalfluss hat zugenommen, die Handelsströme sind gestiegen, und der Personenverkehr hat zugenommen. Und wir sehen für 2018 keine großen Veränderungen."

2017 sei das beste Jahr je in Bezug auf Globalisierung gewesen, und selbst 2018 habe es mehr Freihandelsabkommen gegeben als in manchen anderen Jahren. Die Globalisierung setze sich also fort.

Die DHL-Connectedness-Umfrage für 2018 wird laut Appel in Kürze veröffentlicht.

January 22, 2019 06:22 ET (11:22 GMT)

