Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der auf die Solarindustrie fokussierte Chemiekonzern habe aus zweierlei Gründen die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einerseits habe sich die Auszahlung der Versicherungsleistung rund um das durch eine Explosion im Jahr 2017 erheblich geschädigten Werks in Tennessee verzögert. Andererseits habe sich das operative Geschäft des Polysilizium-Segments schlechter als erwartet entwickelt./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-22/12:53

ISIN: DE000WCH8881