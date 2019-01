Die Deutsche Bank hat das Kursziel für K+S von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der überarbeiteten Schätzungen wegen des milden Winters und der Produktionsausfälle, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während sich die Lage bei Kali verbessere, seien die schwankenden Ergebnisse bei Salz kritisch zu betrachten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-01-22/12:54

ISIN: DE000KSAG888