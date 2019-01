Die Aktie der Deutschen Bank verliert einmal mehr an Wert, wird ans DAX-Ende durchgereicht und verliert beinahe vier Prozent an Wert. Ursächlich dafür ist in erster Linie eine Meldung aus der Schweiz. Sie vertreibt den zuvor entflammten Optimismus, weckt neue Sorgen. Weniger ins Gewicht fällt hingegen eine neue Klage vor dem Frankfurter Landgericht, auch wenn diese in die Milliarden geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...