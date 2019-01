Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 164,25 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 0,24 Prozent.

Die Anleger zeigten sich weiter vorsichtig. Zuletzt hatten Hinweise auf ein weiteres Abflauen der Weltwirtschaft verunsichert und die als sicher geltenden Staatsanleihen gestützt. Am Vortag hatte der IWF seine Wachstumsprognose angesichts ungelöster Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut gesenkt.

Der Bund-Future gab jedoch einen Teil seiner anfänglichen noch deutlicheren Gewinne wieder ab. So hatten sich die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland im Januar überraschend den dritten Monat in Folge aufgehellt. In den USA stehen am Nachmittag noch die Verkäufe bestehender Häuser auf der Agenda./jsl/jkr/jha/

