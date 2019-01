Das globale Chemieunternehmen Oxea prüft die Machbarkeit einer neuen Großanlage zur Herstellung von Carbonsäuren. Gleichzeitig leitet das Unternehmen Maßnahmen ein, um seine Herstellungsverfahren in den bestehenden Carbonsäure-Produktionsanlagen weiter zu verbessern und Engpässe zu beseitigen.

Carbonsäuren von Oxea werden bei der Herstellung von synthetischen Schmierstoffen und als Bausteine für die Futtermittelindustrie eingesetzt. Um das Wachstum seiner Kunden in den nächsten Jahren zu unterstützen, investiert Oxea in kurz- und mittelfristige Kapazitätserweiterungen. Insbesondere wird Oxea in 2019 seine bisherige Produktionskapazität für Isononansäure verdoppeln. Das Unternehmen wird die Fertigungsprozesse in seinen fünf bestehenden Carbonsäureanlagen im Jahr 2020 weiter verbessern und Produktionsengpässe beseitigen. Das alles mit dem Ziel, im Jahr 2021 eine sechste Großanlage in Betrieb zu nehmen.

"Kurzfristig werden wir weiterhin unsere vielfältigen Produktionsplattformen, unseren technischen Vorsprung und das umfassende Wissen unserer erfahrenen Teams nutzen, um unsere bestehenden Produktionskapazitäten zu erhöhen. Wir wollen gezielt unsere Vertriebsposition ausbauen, um das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen", erklärte Kyle Hendrix, Global Commercial Director for Carboxylic Acids and Derivatives.

"Das Board von Oxea hat die Mittel für die Studie zur Standortauswahl für die neue Großanlage bewilligt. Das Basic Engineering soll in der ersten Jahreshälfte 2019 beginnen. Die globalen Produktionsstandorte von Oxea bieten einzigartige Vorteile und Flexibilität, wenn es um ein Projekt dieser Größenordnung geht. Zusätzlich zu den bestehenden Produktionsstandorten von Oxea werden jedoch auch Oman und China als potenzieller Standort für eine Carbonsäureanlage in Betracht gezogen", sagte Markus Hoschke, Executive Vice President Global Marketing Sales bei Oxea.

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

