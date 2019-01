Anstatt ein Handbuch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung anzubieten, beschreibe ich Ihnen in diesem Artikel eine Anlagephilosophie, in der Sie erfahren werden, warum die gängigsten Ideen zum aktuellen Markt meist falsch sind, warum Marktprognosen oft nutzlos sind und warum die Psychologie eine so wichtige Rolle in Marktzyklen spielt...

Den vollständigen Artikel lesen ...