Unglaubliche 10,5 Milliarden Dollar Marktpotenzial wird dem Krebsmedikament Onvansertib von Trovagene (WKN: A2DN0J) indikationsübergreifend zugetraut. Eine erste Zulassung soll bereits 2021 erfolgen.

Eine neue Präsentation des Krebsforschers aus San Diego überrascht mit extrem hohen Erwartungen an Onvansertib, einem sogenannten PLK1-Inhibitor der neuesten Generation mit möglichem Einsatz bei einer ganzen Reihe von Krebsarten. Den Anfang soll die akute myeloische Leukämie (AML) mit einer FDA-Zulassung bereits im Jahr 2021 machen. Allein hier sieht Trovagene 650 Millionen Dollar Umsatzpotenzial. Spannend für Anleger: Der Produktkandidat soll noch in diesem Quartal verpartnert werden…

Quelle: Trovagene Investor Presentation Januar 2019

Trovagene kündigt Japan-Deal an

Auf die bevorstehende Neubewertung Trovagenes im aktuell laufenden 1. Quartal hatten wir zuletzt im Dezember verwiesen. Wie auch die aktuelle Unternehmenspräsentation bestätigt, will Trovagene in den nächsten Wochen einen ersten Partnerdeal für Onvansertib in Japan, ...

