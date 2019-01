Weiter geht's mit guten Nachrichten: Nordex (WKN: A0D655) meldet heute, dass die im Oktober vereinbarte strategische Partnerschaft zwischen innogy (WKN: A2AADD) und Nordex "erste Früchte trägt". Konkret wollen beiden Gesellschaften zwei Windparkprojekte in den USA realisieren.

In Großraum New York sind zwei große Onshore-Projekte über beachtliche 366 Megawatt geplant, einmal für das Projekt Baron Winds (240 MW) und eines in Cassadaga (126 MW). Beide Projekte sollen vorwiegend mit Nordex-Anlagen bestückt werden. Nordex arbeitet operativ zusehends am Turnaround, der sich bald auch in der Aktie widerspiegeln könnte.

Die Projektpipeline scheint gesichert - wie geht es weiter?

Die Kooperation mit innogy hat es für Nordex in sich, denn es sichert dem Windanlagenproduzenten große Stücke der Auftragspipeline - Vertragsabschlüsse vorausgesetzt.

In den Jahren 2019 bis 2022 will der ehemalige RWE Spin-Off innogy gemeinsam mit Nordex seine "Projektpipeline in Europa und den USA optimieren" und die Windenergieanlagen "exklusiv von Nordex beziehen". Die Zusammenarbeit hat eine Gesamtkapazität von 1,7 Gigawatt (GW). Allerdings, die Investitionsentscheidung seitens innogy steht noch aus. Zum Vergleich: Die Nordex ...

