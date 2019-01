Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben zum Jahresende deutlich an Wert verloren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Unter dem Strich sei der MSCI World-Index im Dezember in lokaler Währung um 8,0 Prozent gefallen. In den USA habe der Dow Jones Industrial Average um 8,7 Prozent tiefer geschlossen, der marktbreite S&P 500-Index habe 9,2 Prozent nachgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...