Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Franken belassen. Die operative Entwicklung der Bank sei trotz entsprechender Indikationen der US-Wettbewerber schlechter als von ihr und vom Markt erwartet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Konsensschätzungen nach unten bringen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 02:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-01-22/13:13

ISIN: CH0244767585