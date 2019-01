Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron vor Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer dürfte seine Jahresziele erreicht haben, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe ihren Wert in den vergangenen zwölf Monaten mehr als halbiert und sei nun reif für eine Erholung./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 09:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 09:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-01-22/13:15

ISIN: DE000A0WMPJ6