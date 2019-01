BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat verlangt, dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der Politik der Regierung hohe Bedeutung zu geben, damit Deutschlands Wirtschaft nicht den internationalen Anschluss verliert. "Eine Strategie macht noch keinen Erfolg", betonte Altmaier bei einer Konferenz im Wirtschaftsministerium zu dem Thema. "Deshalb müssen wir dieses Thema in der politischen Debatte weit nach vorne hängen", forderte der Wirtschaftsminister bei dem Fachkongress zum "D21-Digitalindex".

Laut dieser von dem Meinungsforschungsinstitut Kantar TNS durchgeführten Studie hat die deutsche Gesellschaft auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten einen mittleren Indexwert von 55 Zählern erreicht und ist damit nach Angaben der Initiative D21 "in der Mitte der Gesellschaft angekommen". Der Digital-Index sei damit im Vorjahresvergleich um 2 Punkte gestiegen, erklärte die Initiative, die sich als Ziel eine Überwindung der digitalen Spaltung der Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat.

Altmaier begrüßte dieses Ergebnis und verwies darauf, dass sich demnach "Männer und Frauen auf Augenhöhe" bei dem Thema bewegten und sich immer mehr über 50-Jährige in der digitalen Welt bewegten. "Wir befinden uns in einer Phase, wo sich jeden Tag etwas verändert, ... weltweit die Claims neu abgesteckt werden", hob Altmaier hervor. "Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir vorne mit dabei sind." Möglich sei dies. Das Thema KI schlage alle anderen Gebiete bei weitem an Bedeutung und sei "die wichtigste Innovation seit Erfindung der Dampfmaschine".

Schwerpunktthemen wie E-Health oder Smart Home stünden für Milliarden von Umsatz in der Zukunft. Altmaier bekräftigte seine Forderung nach der Schaffung eines "Airbus der KI" im Sinne einer europäischen Wirtschafts-Zusammenarbeit zu dem Thema. Der Wirtschaftsminister berichtete, Gespräche mit Unternehmen darüber verliefen zunehmend positiv. "Es stößt auf ein gutes Echo", sagte Altmaier. In der Wirtschaft wachse die Einsicht. Zu klären seien aber Fragen des Umgangs mit Daten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2019 06:48 ET (11:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.