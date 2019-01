Das Analysehaus Warburg Research hat Gea Group mit "Hold" und einem Kursziel von 25,60 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Herausforderungen, denen der auf die Milchindustrie fokussierte Maschinenbauer gegenüberstehe, erschienen hartnäckig, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele einer operativen Marge zwischen 13,5 und 15,5 Prozent im Jahr 2022 erschienen ambitioniert./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-01-22/13:20

ISIN: DE0006602006