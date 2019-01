William Blair, ein führendes, globales Boutique-Unternehmen für Investmentbanking, Anlageverwaltung und privates Vermögensmanagement, hat Anurag Sharma mit der Leitung der Investmentbanking-Aktivitäten in Europa beauftragt.

"Anu ist eine bewährte Führungspersönlichkeit und wird unser europäisches Wachstum fortsetzen, indem er in unsere Kunden investiert und gleichzeitig unsere Reichweite in der gesamten Region ausbaut", sagte Brent Gledhill, Global Head of Investment Banking. "William Blairs gemeinsamer, globaler Teamansatz stärkt unsere einzigartige Kultur und ermöglicht es uns, unser globales Fachwissen und unsere Beziehungen vor Ort auf der ganzen Welt umzusetzen. In den letzten 30 Jahren hat William Blair Hunderte von M&A-Beratungstransaktionen für europäische Mandanten erfolgreich abgeschlossen und ihnen erstklassigen Service und außergewöhnliche Ergebnisse geboten."

William Blair verfügt derzeit über mehr als 80 Teammitglieder beim Investmentbanking in Europa, die durch Büros in London und Frankfurt verankert sind und betreut Kunden in der gesamten Region.

"Wir haben bereits ein unglaublich ambitioniertes Team in Europa, mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Erfahrungen und Perspektiven, auf denen wir aufbauen können", sagte Dr. Sharma. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Team und unseren Kunden, wenn wir in Europa investieren und expandieren, während wir das führende globale Beratungsgeschäft weiter ausbauen."

Dr. Sharma kam ursprünglich 2004 in London zum Investmentbanking-Team und zog 2009 nach San Francisco um, um die Präsenz des Unternehmens an der Westküste der USA weiter auszubauen. Zuletzt war er Leiter des Investmentbanking an der Westküste und Senior-Mitglied der Financial Sponsor Group.

Dr. Sharma erwarb seinen M.A. (hons.) und M.B. Chir.B. (Medizin) am Clare College der University of Cambridge, wo er mit Auszeichnung abschloss. Er lebt heute mit seiner Frau und seinen Kindern in London und engagiert sich in einer Reihe von zivilgesellschaftlichen und kommunalen Organisationen.

Über William Blair

William Blair ist ein führendes, globales Boutique-Unternehmen für Investmentbanking, Anlageverwaltung und privates Vermögensmanagement. Wir bieten Beratungsleistungen, Strategien und Lösungen, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Als unabhängiges und mitarbeitergeführtes Unternehmen sind wir zusammen mit unseren strategischen Partnern in mehr als 20 Büros weltweit tätig.* Weitere Informationen finden Sie auf williamblair.com.

*Umfasst strategische Partnerschaften mit Allier Capital, BDA Partners und Poalim Capital Markets.

