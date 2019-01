Die Siltronic-Aktie hat nach einer längeren Abwärtsphase nun wieder an Wert zulegen können. Der Kurs konnte auch zu Wochenbeginn mit einem deutlichen Plus punkten. Der DAX schaffte es am Montag nicht in die Gewinnzone. Damit nähert sich die Siltronic-Aktie nun wieder dem nächsten Widerstand.

38-Tagelinie wurde vom Kurs eingeholt!

Mit der laufenden Aufwärtsbewegung konnte nun schon die 38-Tagelinie von unten nach oben durchbrochen werden. Das könnte nur der Anfang gewesen sein. Die 100-Tagelinie ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...