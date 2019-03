Siltronic-Aktie: Bewertungstechnisch sieht die Sache sehr vielversprechend aus

Im Fall der Siltronic-Aktie (WKN: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001) liegt das 2019er-Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade einmal bei 7. Gleichzeitig kann sich eine Dividendenrendite von mehr als 5 Prozent wirklich sehen lassen. Bewertungstechnisch sieht die Sache schon einmal vielversprechend aus. Trotz der jüngsten Kurserholung bleibt die Einstiegsgelegenheit günstig. Zwar geht das Siltronic-Management davon aus, dass sich nach den vergangenen zwei herausragenden Jahren das Geschäftsjahr 2019 insgesamt eher verhalten entwickeln wird, allerdings dürfte dies Anlegern inzwischen bekannt sein. Das Unternehmen hatte bereits mitgeteilt, dass im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bereits eine leicht unter dem Niveau des Vorquartals liegende Nachfrage nach Wafern festgestellt wurde.

Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Auch deshalb lief es im Geschäftsjahr 2018 für Siltronic noch einmal so richtig rund.

