Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Der Industriegase-Hersteller kündige Aktienrückkäufe in einem schneller als von ihm erwarteten Tempo an, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte aber an seiner Prognose fest, dass Linde bis zum Jahr 2022 insgesamt 35 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe und Dividendenzahlungen aufwenden werde./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 18:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-01-22/13:46

ISIN: IE00BZ12WP82