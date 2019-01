Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Premierministerin May hat im britischen Unterhaus ihr weiteres Vorgehen beim Brexit vorgestellt. Die Bundesregierung erwartet, dass die britische Regierung sich bald auf Vorschläge einigt, die von einer Mehrheit des Unterhauses unterstützt werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Bundesregierung: Premierministerin Theresa May kündigte unter anderem an, in dieser Woche Gespräche mit Abgeordneten über die umstrittenen Backstop-Regelung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland zu führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...