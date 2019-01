Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Analyst Damian Brewer senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Billigflieger. Die nächsten Monate könnten schwierig werden, eröffneten aber auch Chancen für längerfristige Investoren. Den Kurs stütze die hohen Dividendenrendite von rund fünf Prozent./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 02:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-01-22/14:08

ISIN: GB00B7KR2P84