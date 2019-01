Hamburg (ots) - Zehn Tage vor dem Aufschlag in die neue Davis Cup-Saison hat Teamkapitän Michael Kohlmann seine Mannschaft für die Partie gegen Ungarn in Frankfurt benannt. Im Aufgebot stehen Alexander Zverev (ATP 4), Philipp Kohlschreiber (ATP 32), Jan-Lennard Struff (ATP 51), Peter Gojowczyk (ATP 63) und Tim Pütz (ATP-Doppel 66).



"Es ist ein tolles Signal, dass wir in der Fraport Arena in Bestbesetzung antreten können. Das spricht für den gewachsenen Teamgeist in unserer Mannschaft und die Lust der Jungs auf dieses Heimspiel", betont Kohlmann. "Wir werden von Anfang an Vollgas geben, denn unser Ziel ist ganz klar die Qualifikation für die Endrunde in Madrid. Für die Zuschauer in Frankfurt wird das sicher ein Fest und wir freuen uns vor vollen Rängen auf eine Gänsehautstimmung."



Angeführt wird die deutsche Mannschaft von Alexander Zverev, dem amtierenden ATP-Weltmeister. "Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, dass sich Sascha trotz der Belastungen auf der Tour für diese Begegnung zur Verfügung gestellt hat", so Kapitän Kohlmann über seine Nummer eins. Auch Philipp Kohlschreiber gehört wieder zum deutschen Davis Cup-Kader. "Philipp hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, wie wertvoll er für uns ist. Wir sind froh, dass wir ihn mit seiner ganzen Erfahrung erneut in unseren Reihen haben."



Der Davis Cup-Kapitän vertraut auch wieder auf sein noch immer ungeschlagenes Doppel, bestehend aus Jan-Lennard Struff - der im Doubles Ranking der ATP auf Position 21 geführt wird - und Tim Pütz: "Ich bin froh, dass wir mit den beiden über ein eingespieltes Team verfügen, das bislang immer für einen Punkt gut war. Jan-Lennard ist darüber hinaus eine gute Alternative für das Einzel."



Eine weitere Option ist Peter Gojowczyk, der ebenfalls im Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes vertreten ist - laut Regularien dürfen seit letzter Saison fünf Spieler nominiert werden. "Peter hat sich bei jedem seiner bisherigen Auftritte im Davis Cup hervorragend in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist darüber hinaus auf Hartplatz ein extrem guter Spieler, der jeden Gegner schlagen kann", sagt Kohlmann.



Format & Spielmodus:



Nach der Davis Cup-Reform wird der Traditionswettbewerb in diesem Jahr erstmalig im neuen Format ausgetragen. Gespielt werden in der Fraport Arena am Freitag, den 1. Februar zwei Einzel und am Samstag, den 2. Februar ein Doppel und zwei Einzel. Alle Matches gehen über zwei Gewinnsätze. Sollte die Begegnung vorzeitig entschieden sein, so kann das letzte Einzel entfallen.



Die Begegnung in Frankfurt entscheidet über die Teilnahme an der Finalrunde der besten 18 Mannschaften in Madrid (18.-24. November).



Einige wenige Restkarten gibt es online über www.adticket.de. Spielbeginn ist am Freitag um 16.00 Uhr und am Samstag um 12.00 Uhr.



Übertragen werden die Matches live beim Online-Streamingdienst DAZN (www.dazn.com).



