Allianz ist ein Synonym für Langeweile an den Börsen? Nein, meinen charttechnische und wirtschaftliche Analysten nun. Das Unternehmen habe am Montag zwar lediglich wenige Cent dazugewonnen, aber just in diesem Moment kratzt der Wert an einem erneuten Aufwärtstrendwechsel. 185 Euro wären die Marke, bei deren Eroberung ein solcher Wechsel fast schon perfekt wäre, heißt es. Noch fehlen ein paar Cent. Dennoch sieht es aus Sicht der charttechnischen und der technischen Analysten für die kommenden ... (Frank Holbaum)

