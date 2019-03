Daimler und BMW werden in Zukunft eng zusammenarbeiten. Vor wenigen Tage haben die beiden Autobauer bekannt gegeben, zusammen an selbstfahrende Autos zu forschen. Erst kurz davor haben BMW und Daimler ihre Mobilitätsdienste zusammengelegt. Auf dem Autosalon in Genf gaben Die beiden Autobauer nun bekannt, ihre geplante Partnerschaft beim autonomen Fahren in den kommenden Monaten ausarbeiten zu wollen.

