Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Entscheidung über Zeitraum und Geschwindigkeit des Kohleausstiegs in Deutschland rücke näher, was für den Versorger eine ganze Reihe von Konsequenzen habe, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten Entschädigungen für schnelle Schließungen von Kraftwerken erfolgen. Zudem verbesserten sich die Bedingungen für bislang nicht profitable Gaskraftwerke in Europa./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-01-22/14:20

ISIN: DE0007037129