Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Underperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Das angekündigte Aktien-Rückkaufprogramm im Umfang von sechs Milliarden Euro sei vom Markt weitgehend erwartet worden, die Bestätigung sei aber dennoch leicht positiv zu werten, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Anleger dürften allerdings mit 10 bis 15 Milliarden Euro auf etwas mehr gehofft haben, was das Aufwärtspotenzial begrenze./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-01-22/14:26

ISIN: IE00BZ12WP82