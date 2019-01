AACHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union sollte laut Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Interesse an einem gütlichen Scheidungsprozess mit Großbritannien und an einer engen zukünftigen Zusammenarbeit haben.

Das Verhältnis Großbritanniens zu Europa sei immer sehr "schwankend" gewesen, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Diskussionsrunde zu Europa mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

"Für sie war eigentlich Europa immer im Wesentlichen der freie Warenaustausch. Sie haben es nicht so geschätzt, wenn wir unsere Beziehungen vertieft haben", sagte Merkel. "Deshalb liegt mir jetzt sehr daran, dass Großbritannien und wir uns sozusagen in einem guten Prozess scheiden, damit wir hinterher in den Dingen, wo wir zusammenarbeiten müssen -in der Verteidigung, in der inneren Sicherheit, bei der Polizei, bei der Terrorismusbekämpfung -, dass wir da ganz eng zusammenarbeiten können, und auch im Handel."

Die Verhandlungen über den anstehenden Brexit stecken zurzeit in einer Sackgasse. Das britische Unterhaus hat vergangene Woche das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen mit einer großen Mehrheit abgelehnt. Premierministerin Theresa May hat bislang keinen Alternativvorschlag gemacht, den die anderen EU-Länder akzeptabel fänden. In einer mit Spannung erwarteten Rede hatte May am Montag wenig neue Ideen vorgelegt, um das Parlament zur Zustimmung zu bewegen.

Merkel zeigte sich unterdessen überzeugt, dass andere EU-Länder Mitgliedsstaaten nicht dem Beispiel Großbritanniens folgen werden.

"Ich glaube bei den anderen reicht es, wenn wir aufmerksam hinhören, ob sie sich wohlfühlen und aufeinander auch zugehen. Und dann werden wir verhindern, dass weitere Länder austreten."

January 22, 2019

