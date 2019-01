Der Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes ist für die Deutsche Telekom ein gewaltiger Kraftakt. Ein Berliner Mittelständler verspricht eine günstige Lösung - ohne teure Masten. Kann das funktionieren?

Wenn Julian Graf von Hardenberg Besuchern die Vorzüge seiner Produkte besonders eindrucksvoll zeigen will, holt er den Vorschlaghammer hervor. Wumm. Wumm. "Feste, fester", ruft der Geschäftsführer des Unternehmens Berthold Sichert in Berlin. Der Mittelständler stellt die grauen Verteilerschränke her, die normalerweise wenig beachtet am Straßenrand stehen und dort für schnelle Internetverbindungen sorgen. Der potenzielle Kunde, ein Netzbetreiber aus Großbritannien, holt noch einmal aus und lässt den Hammer ein letztes Mal auf die Abdeckung des grauen Kastens krachen. Alle schauen sich ungläubig an. Der Gewaltakt hinterlässt keine Beule auf dem Gehäuse. Der Schrankdeckel, wie das gesamte Gehäuse gefertigt aus dem besonders harten Kunststoff Polycarbonat, hat den Härtetest bestanden.

Einkäufer großer Telekomkonzerne pilgern in diesen Tagen häufig in den Showroom des schon 1923 gegründeten Gehäusebauers im Stadtteil Mariendorf. Persönlich wollen sie überprüfen, ob dessen Schränke ihr derzeit größtes Problem lösen könnten.

Nach einem nicht allzu aufwendigen Umbau, so versprechen es von Hardenberg und sein Co-Geschäftsführer Thomas Fila, könnten die Kisten der ideale Unterbringungsort für mehrere Zehntausend Sender sein, die für die neuen, superschnellen 5G-Mobilfunknetze in allen deutschen Städten benötigt werden. Das würde den flächendeckenden Aufbau des neuen Standards vor allem für die Deutsche Telekom deutlich günstiger machen. Wirklich überzeugt ist der Konzern bisher jedoch nicht.

Dabei scheinen die technischen Voraussetzungen gut: Anders als die Metallschränke der Konkurrenz, die sämtliche Funkstrahlen wie ein Faraday'scher Käfig komplett abschirmen, lässt das von Mittelständler Sichert verwendete Polycarbonat alle Strahlen durch. Geschäftsführer von Hardenberg sieht seine Schränke deshalb als echte Alternative zu den aufwendigen Sendemasten, die für die vielen Tausend Minifunkzellen in einem flächendeckenden Netz erforderlich wären. "Wir bringen 5G auf die Straße", verspricht er - und hofft auf volle Auftragsbücher nach der Versteigerung der Funkfrequenzen, die vor den Sommerferien stattfinden soll.

Gebremster Elan

Aufträge erhofft er sich vor allem von der Deutschen Telekom. Der Konzern hat etwa die Hälfte seiner bisher rund 177 000 in Deutschland aufgestellten Verteilerschränke bei dem Berliner Gehäuseproduzenten gekauft und könnte mit der innovativen Idee womöglich mehrere Probleme auf einmal lösen. Deutschlandchef Dirk Wössner will Deutschland bei der Digitalisierung zurück in die Weltspitze führen und dafür mit den "höchsten Investitionen das beste 5G-Netz bauen", wie er kürzlich im Interview mit der WirtschaftsWoche ankündigte.

Doch aus Sicht der Telekom viel zu anspruchsvolle Auflagen von Bundesregierung und Bundesnetzagentur bremsen den Investitionselan. Der Bund fordert, dass bis Ende 2022 möglichst alle Funklöcher in ländlichen Regionen sowie an Autobahnen, Bundesstraßen und viel befahrenen Bahntrassen geschlossen sein sollen - ein gigantisches Projekt.

Immer wieder haben Manager des Konzerns Vertretern der Bundesregierung in den vergangenen Wochen deshalb vorgerechnet, es sei unrealistisch, innerhalb eines derart kurzen Zeitraums Zehntausende neuer Masten aufzustellen. "Der so vollmundig von der Politik verkündete Antennenwald wird an den langen Genehmigungsverfahren, den Bürgerinitiativen und vielen sonstigen Vorschriften grandios scheitern", sagt Wolfgang Kopf, Cheflobbyist der Telekom.

Echtzeitverbindungen ohne Aussetzer sind ein Muss

Richtig ist: Die neue Funktechnik kann ihr volles Potenzial nur entfalten, wenn sich vor allem die Industrie auf absolut stabile Verbindungen verlassen kann. Zukünftige Anwendungen wie das autonome Fahren und die komplett vernetzte ...

