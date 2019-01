Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Eine mögliche weitergehende Kooperation zwischen BMW und Daimler, wie sie Medienberichte nahelegten, wäre günstig für die Preisentwicklung in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger unterschätzten noch das damit verbundene Potenzial im Kampf gegen Margendruck./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 22:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-01-22/14:42

ISIN: DE0007100000