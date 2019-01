Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal von 68 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz sei solide ausgefallen und von deutlich besserer Qualität verglichen mit dem Vorquartal, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bleibe allerdings abzuwarten, wie nachhaltig die Entwicklung angesichts eines herausfordernden Marktumfelds insbesondere in Europa und China ist./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 12:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 12:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1PHFF7