FrankfurtEssen (www.aktiencheck.de) - Die wichtigen globalen Aktienmärkte sind ausgezeichnet in das neue Anlagejahr 2019 gestartet, so die Analysten der National-Bank AG. So hätten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) per Schlusstand gestern bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...