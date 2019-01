2018 verlief für Evotec unterm Strich und trotz enormer Volatilität erfolgreich. 28,63 Prozent konnte der Aktienkurs in letzten 12 Monaten zulegen. Die breiten Aktienmärkte in Gestalt von DAX, Dow, Nikkei etc. konnten somit um Längen geschlagen werden. Auch 2019 geht nahtlos positiv weiter. Evotec kann nach den ersten drei...

Den vollständigen Artikel lesen ...