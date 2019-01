Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street greift nach dem gestrigen Feiertag heute wieder ins Geschehen ein. Vorbörslich deutet sich ein Fehlstart an. Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Halliburton, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Ebay und Tesla. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.