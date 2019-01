So langsam fällt es auf, dass es bei Geely Auto zuletzt fast im Tages-Takt (bezogen auf Handelstage) Mitteilungen über die Erhöhung der Zahl der eigenen Aktien gab. So meldete Geely Auto in der neuen Handelswoche bisher am Montag und am Dienstag entsprechende Erhöhungen der eigenen Aktienzahl. Beispiel Dienstag, 22. Januar: Da teilte Geely Auto mit, dass an diesem Tag durch die Ausübung von Aktienoptionen (aus einem Aktienoptions-Programm, das 2002 angenommen worden war) 620.000 neue Aktien hinzugekommen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...