Die Krise in der chinesischen Autoindustrie macht auch vor Geely nicht Halt: Drastisch einbrechende Verkaufszahlen im Inland sorgen im Februar für ein Absatzminus von -24% gegenüber dem Vorjahresmonat - im Februar verkaufte Geely nur noch 83.552 Fahrzeuge. An der Leitbörse in Hong Kong gibt die Geely-Aktie (WKN: A0CACX) am Donnerstag -7,71% nach. Die deutlich schwächere Nachfrage ist allerdings auch mit mehr Feiertagen im Zusammenhang mit dem chinesischen Neujahresfest zu erklären. ...

