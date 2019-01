ROUNDUP: UBS kämpft sich durch Turbulenzen - Aktie verliert

ZÜRICH - Die Turbulenzen in der Weltwirtschaft sind an der Schweizer Großbank UBS 2018 nicht spurlos vorbeigegangen. Zwar schnitt die Deutsche-Bank-Rivalin im Gesamtjahr und auch im vierten Quartal besser ab als ein Jahr zuvor. An den weitaus optimistischeren Erwartungen von Analysten schrammte sie allerdings vorbei. Bei der Bilanzvorlage am Dienstag in Zürich sprach Bankchef Sergio Ermotti von einer soliden Entwicklung in einer Zeit "historisch schwieriger Marktbedingungen". Die Anteilseigner sollen durch eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf davon profitieren.

ROUNDUP: Gutes Weihnachtsgeschäft lässt Hugo Boss hoffen - Aktie steigt deutlich

METZINGEN - Nach einem hitzebedingt schwachen Sommer lässt das gute Weihnachtsgeschäft den Modekonzern Hugo Boss aufatmen. Weil die Kauflaune der Kunden wieder zurückkehrte, erreichten die Schwaben ihre eigenen Jahresziele. Unternehmenschef Mark Langer strahlt deshalb volle Zuversicht aus, dass der Konzern nach Jahren des Umbaus endlich die Kurve gekriegt hat.

ROUNDUP: Easyjet feilt an Notfallplan für Brexit - Rote Zahlen in Berlin

LUTON/BERLIN - Der Billigflieger Easyjet erwägt harsche Schritte gegen seine britischen Aktionäre, um weiterhin den gesamten EU-Markt bedienen zu können. Nach einem am Dienstag vorgestellten Notfallplan für den ungeregelten Brexit könnten Stimmrechte britischer Eigner ausgesetzt oder die Aktionäre sogar gezwungen werden, ihre Anteile an Eigentümer aus dem europäischen Wirtschaftsraum zu verkaufen.

Pharmageschäft hält Johnson & Johnson auf Kurs

NEW BRUNSWICK - Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) hat im vergangenen Jahr vor allem von seinem brummenden Pharmageschäft profitiert und die eigenen Jahresziele teils noch überflügelt. Für 2019 verspricht der Hersteller von Medizintechnik, Konsumgütern und Pharmazeutika weiteres deutliches Ergebniswachstum, wie J&J am Dienstag in New Brunswick mitteilte.

ROUNDUP: EU-Kommission verhängt 570 Millionen Euro Strafe gegen Mastercard

BRÜSSEL - Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen den Kreditkartenanbieter Mastercard eine Geldstrafe in Höhe von 570 Millionen Euro. Das begründete die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit überhöhten Gebühren.

ROUNDUP 2: Chinas Telekom-Gigant Huawei unterstellt USA politische Motive

SHENZHEN - Der chinesische Telekom-Riese Huawei sieht politische Motive hinter dem verschärften Vorgehen der USA gegen den Konzern. Die vorgebrachten Cyber-Sicherheitsfragen seien technisch zu lösen, sagte der rotierende Vorsitzende des Unternehmens, Eric Xu, am Dienstag im südchinesischen Shenzhen vor deutschen Journalisten. "Deswegen können wir nur sagen, dass es eine politische Angelegenheit ist." Es gebe aber keinerlei Kommunikation zwischen Huawei und den US-Behörden.

US-Versicherer Travelers steigert Gewinn nach Katastrophenjahr kräftig

NEW YORK - Der US-Schadenversicherer Travelers hat das Jahr 2018 auch dank geringerer Katastrophenschäden mit einem dicken Gewinnplus abgeschlossen. Im abgelaufenen Jahr stand unter dem Strich ein Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro) und damit 23 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Travelers am Dienstag in New York mitteilte. Im vierten Quartal warf das Kerngeschäft des Versicherers zudem mehr ab als von Analysten erwartet.

ROUNDUP: Mauer Wind bremst Innogy - RWE-Tochter investiert in Solar

ESSEN - Die RWE -Ökostromtochter Innogy hat unter dem windarmen Sommer 2018 gelitten. Von Mai bis August habe das Windaufkommen in beinahe ganz Europa deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen, sagte Hans Bünting, Chef der Sparte für erneuerbare Energien, am Dienstag in Essen. Auch im Herbst sei es nicht viel besser geworden. Innogy hatte in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres wegen der anhaltenden Flaute in Europa in der Sparte einen geringeren Gewinn erzielt und die Aussichten für den Bereich für das Gesamtjahr 2018 gesenkt.

ROUNDUP: RWE meldet Deal mit Eon bei EU an - Innogy investiert in Solarstrom

ESSEN - Bei der geplanten Neuaufteilung der Geschäftsfelder der Energieriesen RWE und Eon sind jetzt die Kartellbehörden am Zug. RWE hat bei der Europäischen Kommission in Brüssel den Erwerb der erneuerbaren Energien von Eon und der eigene Tochter Innogy angemeldet. Das sei der erste Schritt im Rahmen der vielfältigen Fusionskontrollverfahren, teilte RWE am Dienstag mit. Der Anmeldung sei eine sich über mehrere Monate erstreckende Vorprüfung durch Brüssel vorausgegangen.

