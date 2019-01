Mainz (ots) -



Woche 05/19 Freitag, 01.02.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



4.00 Father Brown Der Engel der Barmherzigkeit



4.45 Father Brown Das Gesicht des Feindes



5.30 Gätjens großes Kino



5.40 Terra Xpress -6.10 In letzter Sekunde (vom 21.7.2012)



("Neu im Kino" entfällt.)



Woche 07/19 Sonntag, 10.02.



Bitte Programmänderung beachten:



12.55 Terra X Darwins Geheimnis Die entführten Kinder der "Beagle" Film von Jürgen Stumpfhaus (vom 28.1.2018)



(Die Sendung "Charles Darwin - Kaplan des Teufels?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 08/19 Samstag, 16.02.



Bitte Programmänderungen beachten:



12.45 Terra X Darwins Geheimnis Die entführten Kinder der "Beagle" Film von Jürgen Stumpfhaus (vom 28.1.2018)



(Die Sendung "Charles Darwin - Kaplan des Teufels?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen.)



Donnerstag, 21.02.



Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:



2.00 neoriginal 24 Hours - Two Sides of Crime (1) (vom 5.10.2018)



Mercedes Vos Sofie Decleir Basil Hawal Per Janssens Arne Michiels Jeroen Perceval Walter Blomme Bob Snijers Andrea Katelijne Verbeke Ivo De Rouck Johan Van Assche Roeland Willy Thomas Sanne Dolores Bouckaert Ibrahim El Ghazoui Lukas De Wolf Kathleen Wine Dierickx Geert Joris Hessels Yusef Hawal Zouzou Ben Chikha Kristien Delaruelle Liesa van der Aa Elias De Sutter Titus De Voogdt Freya Van Landschoot Maaike Neuville Rolf Van Landschoot Serge-Henri Valcke Claudine Van Landschoot Marijke Pinoy Serge De Coninck Geert Van Rampelberg Tommy De Coninck Bert Haelvoet Susan De Coninck Ruth Becquart Noor Hawal Imani de Caestecker Michaël Van Hamme Jelle de Beule Inge Goossens Lynn van Royen



Schnitt: Yoohan Leyssens, Bert Jacobs Musik: Roundhouse & David Martijn Kamera: David Williamsen, Brecht Goyvaerts Buch: Jonas Geirnaert, Julie Mahieu Regie: Gilles Coulier, Dries Vos Belgien 2018



3.25 No Offence Der zweite Mann



4.10 No Offence Wolf im Schafspelz



5.00 No Offence Kalte Wut



5.45 No Offence -6.35 Der Anschlag



("No Offence: Bandenkrieg" wurde auf Freitag, 22.02.2019, 6.35 Uhr, verschoben.)











Freitag, 22.02.



Bitte Programmänderung beachten:



6.35 No Offence Bandenkrieg (Text und weitere Angaben s. 21.2.2019)



(Die Sendungen "NEO MAGAZIN ROYALE Classics (10)" und "Die Rettungsflieger" entfallen. Weiterer Ablauf ab 7.20 Uhr wie vorgesehen.)



