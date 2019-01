Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Just Eat nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 785 Pence belassen. Positiv sei, dass der Onlinelieferdienst erwarte, in diesem Jahr seine Margen zu verbessern, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen schaffe der Abgang des Unternehmenschefs eine gewisse Unsicherheit, wobei dessen Verhältnis zu den Finanzmarktakteuren angespannt gewesen sei./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 07:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-22/15:24

ISIN: GB00BKX5CN86