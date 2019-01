Diese Strafe hat es in sich - 570 Millionen muss Mastercard nun an die EU zahlen. Eine Strafe, welche sich über Jahre hinweg angedeutet haben könnte. Immerhin ist das Geschäftsmodel im Segment der Kreditkarten nicht neu. Neu sind aber die Regularien und nun erfolgten Sanktionen. Was genau passiert ist, berichten wir hier. Strafzahlu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...