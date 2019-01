Der Erholungsrallye am Aktienmarkt ist die Puste ausgegangen, doch viele Aktien-ETFs sind gesucht. Immer beliebter werden ETFs,in deren Zusammensetzung Nachhaltigkeitskriterien einfließen.

22. Januar 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit dem deutlichen Kursanstieg seit Ende Dezember ist auch die Kauflaune am ETF-Markt zurück. "Wir sehen einen deutlichen Käuferüberhang über Aktien und Anleihen hinweg", berichtet Frank Mohr von der Commerzbank. Bei der Unicredit trennten sich hingegen viele Kunden von ihren Aktienengagements und setzten stattdessen auf kurzlaufende Anleihen.

Der DAX, der im Tief Ende Dezember unter 10.300 Punkte gefallen war, liegt jetzt wieder bei 11.138. Der Dow Jones ist von 21.792 Punkten vor Weihnachten wieder auf 24.580 Zähler geklettert. Unterdessen bleibt das ETF-Handelsaufkommen hoch. Mohr meldet 38.000 Transaktionen für die vergangene Woche. "Schon der Jahresanfang war aktiv, jetzt ist es noch aktiver", erklärt Oliver Kilian von der Unicredit Group.

Japanische Aktien kommen gut an

Mohr berichtet von einem besonderen Interesse an MSCI Japan-Trackern. DAX- und Euro Stoxx-ETFs standen bei Kunden der Commerzbank - anders als üblich - nur in der zweiten Reihe, ebenfalls mit überwiegend Käufen. Auch S&P 500-ETFs wurden Mohr zufolge gekauft. Kilian berichtet von leichten Zuflüssen in DAX- (WKN ETF002), MDAX- (WKN 593392), MSCI Europe- (WKN A0RPWG) und MSCI World-ETFs (WKN DBX0KQ), aber Abflüssen aus Euro Stoxx 50- (WKN 593395), S&P 500- (WKN A0YEDG) und Nasdaq-Indexfonds (WKN 801498).

Hochverzinsliches gefragt

Auch im Handel mit Anleihen-ETFs zeigt sich der gestiegene Risikoappetit: So meldet Mohr Zuflüsse in ETFs, die hochverzinsliche Anleihen abbilden, etwa über den iBoxx EUR High Yield- oder den iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial-Index. Kilian zufolge erfahren derzeit europäische und US-amerikanische Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit sehr viel Zuspruch, etwa der iShares Euro Government Bond 0-1yr (WKN A0RGEL) und der iShares US-Dollar Treasury Bond 1-3yr (WKN A0J202).

Nachhaltigkeit zieht

Immer beliebter werden Mohr zufolge ETFs, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) erfüllen. Gekauft würden etwa Produkte, die an den MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco gekoppelt sind. Dieser basiert auf dem MSCI World und enthält Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus 23 Industrieländern mit unterdurchschnittlichem CO2-Ausstoß, die nach ESG-Kriterien gut abschneiden. Von der Performance her kann der Index mit dem MSCI World gut mithalten: Die Gewinne in den vergangenen Jahren waren zum Teil sogar höher als die des marktbreiten Index, die Verluste 2018 geringer, wie Statistiken von MSCI zeigen.

Dazu passt, dass der Emittent Legal & General vergangene Woche fünf neue ETFs mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit aufgelegt hat: Die neuen Produkte beziehen sich auf die Anlageregionen Asien/Pazifik ohne Japan, Europa ex UK, Japan, USA und Welt (WKN A2PANR, A2PADM, A2PADQ, A2PADR, A2PADP). Alle Indexmitglieder entsprechen Nachhaltigkeitskriterien, ausgeschlossen sind Unternehmen aus den Bereichen Kohlebergbau und umstrittene Waffen und solche, die gegen mindestens eines der grundlegenden Prinzipien des UN Global Compact im Bereich Menschenrechte, Arbeit, Umwelt & Korruption verstoßen haben.

