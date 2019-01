Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 19 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das seit Anfang 2019 gültige Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpsG) stelle die deutschen Krankenhäuser vor langfristige Herausforderungen, schrieb Analyst Hans Bostrom in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Klinikbetreiber der Jahre 2020 und 2021 um 5 und 33 Prozent./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 05:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-01-22/15:31

ISIN: DE0007042301